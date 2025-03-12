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«Мы должны язык в одно место засунуть?» Фетисов об отказе в нейтральном статусе чемпионке ОИ

Фетисов жестко раскритиковал FIG за отказ в нейтральном статусе для Листуновой
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов резко подверг критике Международную федерацию гимнастики (FIG), которая отказала олимпийской чемпионке Виктории Листуновой в нейтральном статусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ужасная ситуация. Испокон веков мы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас будет 80‑летие Победы, ну что, мы должны язык в одно место засунуть? Ради чего? Это безобразие», — заявил Фетисов.

Сама Листунова рассказала, что отказ ей пришел из-за опубликованной в социальной сети открытки в честь Дня Победы.

Листунова — олимпийская чемпионка — 2020 в команде в составе сборной России (носила название ОКР), абсолютная чемпионка Европы 2021, трехкратная чемпионка мира среди юниоров по спортивной гимнастике (2019).

Международная федерация гимнастики в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители и художественной гимнастики, и спортивной гимнастики.

Ранее в Госдуме назвали нацистами тех, кто отказал Листуновой в нейтральном статусе.

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