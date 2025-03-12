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«Поощряется нацизм»: в Госдуме высказались об отказе чемпионке ОИ в нейтральном статусе

Журова назвала тех, кто отказал Листуновой в нейтральном статусе, нацистами
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Lindsey Wasson/Reuters

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG), которая отказала олимпийской чемпионке Виктории Листуновой в нейтральном статусе, поощряет нацизм. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не очень они любят, когда их называют нацистами, но как это еще можно назвать? Именно таким образом поощряется нацизм, потому что победа во Второй мировой войне была общей, хоть вклад Советского Союза и был самый большой», — заявила Журова.

Сама Листунова рассказала, что отказ ей пришел из-за опубликованной в социальной сети открытки в честь Дня Победы.

Листунова — олимпийская чемпионка — 2020 в команде в составе сборной России (носила название ОКР), абсолютная чемпионка Европы 2021, трехкратная чемпионка мира среди юниоров по спортивной гимнастике (2019).

Международная федерация гимнастики в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители и художественной гимнастки, и спортивной гимнастки.

Ранее на Украине возмутились приездом кандидата в президенты МОК в Москву.

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