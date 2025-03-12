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17-летняя Андреева может стать шестой ракеткой мира после турнира в США

17-летняя теннисистка Андреева гарантировала возвращение в топ-9 рейтинга WTA
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Rula Rouhana/Reuters

17-летняя россиянка Мирра Андреева гарантировала себе возвращение как минимум на девятую строчку рейтинга лучших теннисисток по итогам турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Об этом пишет Sport24.

В ночь на 12 марта Андреева одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счетом 6:1, 6:2 и вышла в четвертьфинал турнира, она наберет не меньше 215 рейтинговых баллов. Это уже позволит ей оказаться выше американской теннисистки Эммы Наварро, которая проиграла в третьем круге хорватке Донне Векич.

Если Андреева пройдет на один круг дальше, чем представительница Китая Чжэн Циньвэнь, которая уже вышла в 1/4 финала, то окажется на восьмой строчке. Титул в Индиан-Уэллсе принесет Андреевой либо седьмую строчку, либо шестую — этот вариант возможен, если итальянка Ясмин Паолини не пройдет дальше полуфинала.

За выход в полуфинал турнира Андреева, которая занимает 11-е место в рейтинге лучших теннисисток, сразится с 23-й ракеткой мира Элиной Свитолиной, которая представляет Украину.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Андреева заявила, что была очень заряжена на матч с Рыбакиной.

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