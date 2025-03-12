«Я вышла на корт смелой»: 17-летняя Андреева о победе над Рыбакиной

Теннисистка Андреева заявила, что была очень заряжена на матч с Рыбакиной

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что понимала всю сложность матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертом круге турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Но я отлично настроилась на матч, старалась бороться за каждый мяч. Почему-то я была очень заряжена на матч – иногда так бывает. Так что я вышла на корт смелой и постаралась показать свой лучший теннис», — заявила она в интервью на корте.

Встреча, которая продолжалась 1 час 7 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.

За выход в полуфинал турнира Андреева, которая занимает 11-е место в рейтинге лучших теннисисток, сразится с 23-й ракеткой мира Элиной Свитолиной, которая представляет Украину.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Андреева раскрыла, как на нее повлияло присутствие актера Тимоти Шаламе на ее матче.