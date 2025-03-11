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На Украине возмутились приездом кандидата в президенты МОК в Москву

Украинская федерация гимнастики возмутилась визитом Ватанабэ в Москву
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Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Украинская федерация гимнастики (UGF) возмутилась приездом главы Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ в Москву. Об этом пишет Tribuna.

В украинской организации остались недовольны не только самим приездом Ватанабэ в Москву, но и его объятиями с российским гимнастом Никитой Нагорным.

«Российский спорт и их спортсмены не заслуживают внимания», — заявили в UGF.

Ватанабэ прибыл в Россию 10 марта. В ходе своего визита он заявил, что хочет возвращения российских спортсменов на крупнейшие мировые турниры.

«Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел, чтобы их мечта реализовалась», — сказал Ватанабэ.

Международная федерация гимнастики в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители и художественной гимнастки, и спортивной гимнастки.

Ранее Елена Вяльбе назвала сроки возвращения российских лыжников на международную арену.

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