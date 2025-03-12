«Уникальное достижение»: в ЦСКА высказались о карьере Акинфеева

В ЦСКА не сожалеют из-за того, что Акинфеев не уехал играть в Европу

Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев признался, что не испытывает сожаления из-за того, что голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев не сумел построить карьеру в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

«Если я не ошибаюсь, в мире существуют буквально единичные случаи, когда футболист всю жизнь проводит в одной команде. То, что Игорь находится в системе ЦСКА практически с младенчества, это уникальное достижение», — заявил Бабаев.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года. После возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА сыграл два матча «на ноль» — ничья с «Зенитом» (0:0) и победа над «Химками» (1:0). Команда идет на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 35 очков.

Ранее в ЦСКА рассказали, может ли остаться Акинфеев в клубе после завершения карьеры.