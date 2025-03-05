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В ЦСКА рассказали, может ли остаться Акинфеев в клубе после завершения карьеры

В ЦСКА надеются, что Акинфеев останется в клубе после завершения карьеры
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Телешрам-канал «ПФК ЦСКА»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду на то, что голкипер клуба Игорь Акинфеев останется в структуре клуба после завершения карьеры, передает РИА Новости.

«Очень надеюсь, что после завершения карьеры футболиста Игорь останется в клубе. Крайне важно, чтобы легенды не только ЦСКА, но и российского футбола приносили пользу спорту в России», — сказал Бабаев.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 17 матчах и пропустил 14 мячей.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на шестом месте, набрав 32 очка. Лидируют в турнире петербургский «Зенит», «Краснодар» и московский «Спартак», набрав по 40 очков.

Ранее Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры.

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