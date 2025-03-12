17-летняя Андреева сыграет с украинкой в 1/4 финала турнира в США

Теннисистка Андреева обыграла Рыбакину и вышла в 1/4 финала турнира в США

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче четвертого круга российская спортсменка переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Встреча, которая продолжалась 1 час 7 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:2.

Андреева дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Рыбакина не выполнила ни одного эйса при трех двойных ошибках и выиграла свой единственный брейк-пойнт за матч.

За выход в полуфинал турнира Андреева, которая занимает 11-е место в рейтинге лучших теннисисток, сразится с 23-й ракеткой мира Элиной Свитолиной, которая представляет Украину.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Андреева раскрыла, как на нее повлияло присутствие актера Тимоти Шаламе на ее матче.