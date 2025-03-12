«Бавария» обыграла «Байер» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» со счетом 2:0 обыграла «Байер» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над леверкузенским «Байером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене, завершилась с результатом 2:0. Счет в поединке на 52-й минуте открыл Гарри Кейн, а на 71-й минуте отличился Альфонсо Дэвис.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч также выиграла «Бавария» — со счетом 3:0. Таким образом, с общим результатом 5:0 по сумме двух матчей мюнхенская команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

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