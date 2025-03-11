Гонщик Мазепин рассказал об отношении к слухам о своей личной жизни

Российскому гонщику, бывшему пилоту «Формулы-1» Никите Мазепину не мешают слухи о его личной жизни. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Не особо мешает, потому что времени на написание статей об этом я не трачу, это делается не моими руками. Что-то из того, что обо мне пишут, является правдой, что-то — нет. Нужно понимать мотивацию обеих сторон: люди делают свою работу, им нужно, чтобы их читали. Но и я делаю свою работу, чтобы кем-то оставаться в этой жизни, развиваться.

Помимо спортивной и бизнес-деятельности, я такой же, как и все. У меня есть друзья, есть социальная жизнь. Мне, как и всем, нужно спать. Каждый живет своей жизнью», — сказал Мазепин.

В декабре сообщалось, что Мазепин купил космодом в Барвихе за 4,5 млрд рублей. Речь шла об особняке, который построил миллиардер Владислав Доронин для модели Наоми Кэмпбелл, с которой он расстался в 2013 году. Известно, что в стоимость входят 75 гектаров земли и 35-метровый в высоту дом, в котором есть спа-центр, 25-метровый бассейн, тренажерный зал, ночной клуб, огромная баня и 333-метровый домик для охранников.

В марте 2024 года блогерша Карина Нигай вышла на публику с Никитой Мазепиным и подтвердила их роман. Она отмечала день рождения и появилась на вечере с новым бойфрендом. Их отношения обсуждали в соцсетях несколько месяцев.

Ранее Мазепин рассказал, планирует ли восстановить контракт с командой «Ф-1».