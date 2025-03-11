Экс-вратарь ЦСКА рассказал, умеет ли Дзюба играть в футбол

Экс-вратарь Новиков: раз Дзюба столько забил, значит, он достойный нападающий

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба является сильным футболистом, это подтверждает количество мячей, которые он забил. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший вратарь московского ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков.

«Противоречивый характер Дзюбы и непростая карьера? Я оцениваю только футбольный аспект — а в футбол-то играть он умеет. Обошел Кержакова — если человек забил столько мячей, значит, он достойный нападающий. И он до сих пор забивает, хотя лет ему немало. Честь ему и хвала», — сказал Новиков.

Дзюба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» установил бомбардирский рекорд российского футбола, забив 234-й мяч и побив предыдущее достижение, принадлежавшее Александру Кержакову. Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

За свою карьеру Дзюба, помимо «Акрона», выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее легендарный тренер сборной России восхитился Дзюбой.