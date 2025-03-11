Российский гонщик признался, что мечтает вернуться в «Формулу-1»

Гонщик Мазепин: не было ни дня, чтобы я не думал о возвращении в «Ф-1»

Российский гонщик Никита Мазепин надеется вернуться в «Формулу-1» в том или ином качестве. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Не скрою, не было ни дня с марта 2022 года, когда я не просыпался бы утром и не думал: «Я хочу вернуться в «Ф1». Эта мысль меня не покидает, и, полагаю, это будет происходить еще достаточно долгое время. Сегодня я схожу с ума по разным видам спорта, потому что любимого у меня нет, а настолько же любимого, как «Формула-1», найти не могу.

Я мечтал, что что-то в нашем мире изменится, и в ближайшие три-четыре года я смогу вернуться туда в качестве гонщика. Есть люди, которые дебютировали в 28 лет, а мне сейчас 25. Если же не получится... Я планирую жить на Земле довольно долго. Многие успешные бизнесмены взаимодействуют с «Ф1» в разных форматах — в качестве спонсоров или владельцев команд. И такая цель в жизни у меня тоже есть», — сказал Мазепин.

Никита Мазепин попал под санкции ЕС и Великобритании после начала СВО на Украине. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», которую спонсировала компания его отца Дмитрия Мазепина. Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств компании Мазепина-старшего. На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке. Европейский суд наложил на Никиту санкции и затем трижды продлевал их. При этом позже ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Никиты. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе. В марте 2024 года Европейский суд объявил о снятии санкций со спортсмена.

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