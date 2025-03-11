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Олимпийский чемпион оценил шансы «Вашингтона» на победу в Кубке Стэнли

Чемпион ОИ Кожевников: дай бог, чтобы у «Вашингтона» получилось в Кубке Стэнли
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на победу в Кубке Стэнли, отметив, что результаты в плей-офф зависят не от одного года работы, передает «Чемпионат».

«Планы у них большие, игрока хорошего в дедлайн подобрали. Дай бог, чтобы получилось. Плей-офф же непредсказуемый, его результат зависит не от одного года», — сказал Кожевников.

В ночь на 10 марта «Вашингтон» одержал победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Игрок команды Александр Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом». Игра состоится 12 марта.

Ранее агент ответил на вопрос о возвращении Овечкина в московское «Динамо».

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