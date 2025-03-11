Агент ответил на вопрос о возвращении Овечкина в «Динамо»

Глеб Чистяков, агент форварда команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил, что сейчас неправильно давать комментарии по поводу возвращения хоккеиста в московское «Динамо», передает РИА Новости.

«Давать комментарий сейчас неправильно, так как Саша еще не принял никакого решения. Но «Динамо» — его родной клуб, он всегда в его сердце, и я не раз об этом говорил», — сказал Чистяков.

В ночь на 10 марта «столичные» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом». Игра состоится 12 марта.

Ранее Овечкин рассказал, общается ли он с Гретцки.