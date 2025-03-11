Экс-пилот «Ф-1» выразил надежду, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Гонщик Мазепин о погоне Овечкина за Гретцки: горд, что россиянин идет на рекорд

Российский гонщик, бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин высказался о борьбе нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за звание лучшего снайпера всех времен. В интервью «Газете.Ru» он заявил об уважении к выдающемуся хоккеисту.

«Я неоднократно пересекался с Александром на разных мероприятиях и испытываю к нему огромное уважение. Горжусь тем, что такой же, как и я, гражданин России идет на этот рекорд и, дай бог, его побьет», — сказал Мазепин.

В ночь на 10 марта «столичные» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с »Анахаймом». Игра состоится 12 марта.

Ранее Овечкин рассказал, общается ли он с Гретцки.