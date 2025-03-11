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Овечкин рассказал, общается ли он с Гретцки

Овечкин рассказал, что недавно общался с Гретцки по телефону
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал, что недавно общался по телефону с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки, передает «Спорт-Экспресс».

«С Гретцки мы на связи, вот недавно по телефону разговаривали. У нас хорошие дружеские отношения», — сказал Овечкин.

В ночь на 10 марта «столичные» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с »Анахаймом». Игра состоится 12 марта.

Ранее Овечкин заявил, что вернется в Россию.

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