Игрок «Зенита» Вендел рассказал, почему показал неприличный жест болельщикам «Факела»

Вендел о неприличном жесте фанатам «Факела»: не мог больше терпеть

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел рассказал, что поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун, когда показал неприличный жест фанатам воронежского «Факела», передает пресс-служба клуба.

«Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство», — отметил Вендел.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Встреча состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» просит отменить красную карточку Вендела.