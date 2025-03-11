«Зенит» просит отменить красную карточку Вендела

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что петербургский «Зенит» обратился с просьбой отменить красную карточку футболисту клуба Венделу, которую он получил за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского «Факела», передает ТАСС.

«Зенит» обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого», — сказал Григорьянц.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Встреча состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

Ранее бывший игрок «Зенита» заявил, что судья должен был остановить матч против «Факела».