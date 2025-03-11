Российский хоккеист сравнил рекорды Овечкина и Дзюбы

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Никита Соркин заявил, что рекорд канадца Уэйна Гретцки, который может побить нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, важнее, чем рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы. Его слова приводит «Советский спорт».

«Сравнение рекордов Дзюбы и Овечкина? Рекорд Гретцки важнее, конечно. Я не сильно разбираюсь в футболе. Если Дзюба вышел на первое место в нашей стране, то это тоже большое достижение, — заявил Соркин.

В ночь на 10 марта «столичные» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Дзюба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив 234-й мяч. Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 2:0.

Ранее Дзюба пошутил о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.