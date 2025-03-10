Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить соперника в ЛЧ

В матче азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср», за который играет португалец Криштиану Роналду, разгромил «Эстегляль» из Ирана.

Встреча, которая состоялась на королевском стадионе в городе Эр-Рияд, завершилась со счетом 3:0. Два мяча забил новичок «Аль-Насра» колумбиец Джон Дюран на 9-й и 84-й минутах. Роналду отличился на 27-й минуте с пенальти. Этот гол стал 927-м в карьере португальца.

В первом матче этого противостояния была зафиксирована ничья — 0:0. Таким образом, коллектив из Саудовской Аравии вышел в 1/4 турнира.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

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