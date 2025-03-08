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Роналду назвал уродом своего фаната

Криштиану Роналду назвал уродом фаната, пародирующего его внешность
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Stringer/Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду перед матчем 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» повздорил с фанатом.

Португалец обратил внимание на одного из болельщиков, который спародировал его внешний вид.

«Бро, ты непохож на меня, ты слишком уродлив», — заявил Роналду.

В ответ на это поклонник футболиста назвал его лучшим, на что Криштиану показал большой палец.

Игра «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» завершилась со счетом 2:2.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в российском спорте нашли махновщину.

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