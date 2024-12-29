Роналду заподозрили в тайной свадьбе

Издание Daily Mail предположило, что нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду тайно женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Поводом для этого предложения послужил тот факт, что во время церемонии Globe Soccer Awards Роналду на сцене назвал Родригес «моя жена».

Роналду получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист года на Ближнем Востоке.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает четвертое место, набрав 25 очков. Лидирует в чемпионате «Аль-Иттихад», имея в активе 36 баллов.

Ранее Родригес показала, что подарила футболисту на Рождество.