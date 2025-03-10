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Бывший игрок «Зенита» считает, что судья должен был остановить матч против «Факела»

Стрепетов: удаление Вендела — спровоцировано, судья должен был остановить игру
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов заявил, что арбитр матча «Факел» — «Зенит» должен был приостановить игру, так как удаление Вендела было спровоцировано. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Мне показалось, что удаление было спровоцировано. Если мы взяли с Европы VAR, все нюансы новых правил, то и наш судейский корпус должен взять то, что делается в Европе. При таком поведении болельщиков матч должен быть на время приостановлен», — заявил Стрепетов.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

Ранее «Зенит» показал, что сказал Вендел после удаления за неприличный жест.

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