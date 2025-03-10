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«Зенит» показал, что сказал Вендел после удаления за неприличный жест

Вендел сразу после удаления пожаловался тренерам «Зенита» на расизм
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Вендел пожаловался тренерам «Зенита» на расизм сразу же после удаления. Это показано на видео, выложенном официальным YouTube-каналом петербургского клуба.

«Они показывали мне обезьяньи жесты. Они делали жесты обезьяны и показывали на меня. Это нормально?» — спросил Вендел после удаления.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» попытается отменить удаление Вендела из-за непристойного жеста.

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