Олимпийский чемпион о достижении Дзюбы: в нашем футболе рекордов быть не может

Олимпийский чемпион Тихонов: в российском футболе рекордов быть не может

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на вопрос о рекорде Артема Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив за тольяттинский «Акрон» в матче против самарских «Крыльев Советов», заявив, что в российском футболе рекордов быть не может, передает Sport24.

«Лучшими нападающими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер. А что Дзюба? В нашем футболе рекордов не может быть. Чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны на стадионах пустые», — сказал Тихонов.

Дзюба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив 234-й мяч. Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 2:0.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее Дзюба пошутил о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.