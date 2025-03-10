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Бывший футболист «Локомотива»: для «Спартака» многое решится в матче с «Зенитом»

Экс-футболист Булыкин: многое для «Спартака» решится в игре с «Зенитом»
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» для столичного «Спартака» многое решится.

«Не скажется ли на психологии поражение «Спартака» от «Рубина» в матче с «Зенитом»? Любое поражение сказывается на психологии, но для этого есть следующие игры, которые надо выиграть, иначе можно попасть в психологическую яму. Конечно, для «Спартака» игра с «Зенитом» будет самой важной, в ней многое решится», — сказал Булыкин.

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 марта.

В прошлом туре «Спартак» проиграл «Рубину» со счетом 1:2. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко. Он отличился ударом с пенальти. На 75-й минуте Даку и игрок красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла.

Ранее в «Факеле» ответили на обвинение игрока в расизме из-за «Зенита».

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