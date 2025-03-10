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Экс-футболист сборной России: «Спартак» мог обыграть «Рубин»

Экс-футболист Булыкин: «Спартак» мог обыграть «Рубин» в матче РПЛ
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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московский «Спартак» плохо начал игру Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином», но мог даже одержать победу.

«Спартак» плохо начал игру с «Рубином», пропустил два мяча. Было сложно вернуться в игру, но у «Спартака» были моменты, москвичи даже могли победить. Ненужная потеря очков команды, которая борется за чемпионство. Впереди важная игра с «Зенитом». В игре с «Рубином» были ошибки в начале матча. С 0:2 в гостях очень сложно отыгрываться», — сказал Булыкин.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко. Он отличился ударом с пенальти. На 75-й минуте Даку и игрок красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла.

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