Экс-футболист «Динамо»: «Спартак» не потеряет шансы на победу в РПЛ если проиграет «Зениту»

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что столичный «Спартак» не потеряет шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), даже если проиграет петербургскому «Зениту» в следующем матче.

«Нельзя сказать, что «Спартак» потеряет шансы на победу в чемпионате, если проиграет «Зениту». Ничего страшного для «Спартака» не произойдет. Все лидеры будут терять очки. У всех еще игры между собой. Хорошо, что у нас такой чемпионат. Будет интересная концовка», — сказал Терехин.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19.45 по московскому времени.

В прошлом туре «Спартак» уступил на выезде казанскому «Рубину». Встреча завершилась со счетом 1:2. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко. Он отличился ударом с пенальти. На 75-й минуте Даку и игрок красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла.

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал проблему команды.