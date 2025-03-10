Экс-игрок «Спартака» назвал проблему команды

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил поражение красно-белых от казанского «Рубина» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что у команды есть проблемы в играх, в которых соперник играет от обороны.

«До игры еще было ясно, что «Спартак» будет владеть инициативой, но «Рубин» доказывал, что на контратаках и стандартах может добиваться результатов. «Спартак» имеет проблемы с командами, которые играют от обороны. Вот и с «Рубином» он столкнулся с этими проблемами. Во втором тайме у «Спартака» были возможности сравнять счет», — сказал Масалитин.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко. Он отличился ударом с пенальти. На 75-й минуте Даку и игрок красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла.

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