Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Давление растет»: названа причина поражения «Спартака»

Экс-игрок Деменко объяснил возросшим давлением поражение «Спартака»
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Максим Деменко назвал неожиданным поражение московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от казанского «Рубина» и предположил, почему это произошло. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Давление растет. От красно-белых требуют побед. Хотя в матче с «Оренбургом» были видны проблемы. Многие говорят, что победа есть победа, но она была не такая уверенная. «Оренбург» в каких-то моментах простил Спартак», а «Рубин» выжал из них максимум», — отметил он.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко. Он отличился ударом с пенальти. На 75-й минуте Даку и игрок красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

Ранее «Факел» сделал официальное заявление из-за обвинения вице-капитана в расизме.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами