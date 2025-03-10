«Давление растет»: названа причина поражения «Спартака»

Бывший футболист сборной России Максим Деменко назвал неожиданным поражение московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от казанского «Рубина» и предположил, почему это произошло. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Давление растет. От красно-белых требуют побед. Хотя в матче с «Оренбургом» были видны проблемы. Многие говорят, что победа есть победа, но она была не такая уверенная. «Оренбург» в каких-то моментах простил Спартак», а «Рубин» выжал из них максимум», — отметил он.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко. Он отличился ударом с пенальти. На 75-й минуте Даку и игрок красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

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