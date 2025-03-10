Экс-игрок ЦСКА: Дзюба доказал, что может забивать не только в «Спартаке» или «Зените»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поздравил футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу, который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Понятно, что Дзюбу надо поздравить с рекордом, он долго шел к этому, преодолевал все барьеры. Дзюба уходил в аренды, доказывая, что он может забивать не только в «Спартаке» или «Зените». Как бы к нему не относились, но надо смотреть на табло. Пусть он радует болельщиков своей игрой и голами», — сказал Масалитин.

Дзюба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив 234-й мяч. Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 2:0.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее Дзюба не исключил того, что перейдет в иностранный чемпионат.