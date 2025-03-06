17-летняя теннисистка Андреева считает себя стареющей женщиной

Российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции перед стартом турнира в Индиан-Уэлсе заявила, что чувствует приближающуюся старость.

Спортсменке на данный момент 17 лет.

«Мне скоро будет 18 лет, конечно, чувствую себя старой женщиной (улыбается). К сожалению», — заявила россиянка.

22 февраля Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Дубае.

В решающем матче Андреева одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1. Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева дебютировала в топ-10 рейтинга WTA. Она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.

Ранее была названа проблема теннисиста Даниила Медведева.