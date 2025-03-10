17-летняя Андреева вышла в четвертый круг турнира в США

Российская теннисистка Андреева вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

В матче третьего круга российская спортсменка одержала победу над представительницей Дании Кларой Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 3 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:0.

Андреева выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Таусон три подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в следующий раунд Андреева, которая занимает 11-е место в рейтинге лучших теннисисток, сразится с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Андреева назвала себя стареющей женщиной.