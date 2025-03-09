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Стало известно, планируют ли возвращать российских биатлонистов

В IBU заявили, что сохранят запрет на участие российских биатлонистов в стартах
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Александр Вильф/РИА Новости

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов остается в силе, несмотря на заявления Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

«Решение конгресса от 2022 года остается в силе», - сказал Далин.

25 февраля в Международном олимпийском комитете призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Зимние Олимпийские игры — 2026 состоятся в итальянских Милан и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее в России предсказали восстановление отношений со Всемирным антидопинговым агентством.

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