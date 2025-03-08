В России предсказали восстановление отношений со Всемирным антидопинговым агентством

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что является полноценным союзником Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в ближайшее время отношения с организацией могут заметно сблизиться.

«Разделяем абсолютно все ценности, поддерживаем кодекс, боролись с этим злом, боремся и будем бороться. Поэтому прогнозирую улучшение отношений с WADA в самое ближайшее время», — заявил Дегтярев.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов четырех новых регионов.

До этого, в конце февраля 2022 года, МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в МОК заявили, что россияне должны иметь возможность участвовать в ОИ-2026.