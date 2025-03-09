«Не наш путь»: в ЦСКА высказались о малых тратах на трансферы

Бабаев признался, что ЦСКА не готов платить такие суммы, как «Зенит» и «Спартак»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что в армейском клубе на сегодняшний момент не готовы платить за футболистов такие суммы, какие платят конкуренты. Его слова приводит РИА Новости.

«Не буду лукавить, на такие трансферы, которые вы видели в последнее окно, ресурсов нет, но даже если бы они были, мы бы не пошли таким путем в силу разных причин. На это влияет как отсутствие еврокубков, так и отсутствие возможности переводов футболистов в европейские клубы, по крайней мере, напрямую. Поэтому это не наш путь», — заявил он.

В текущем сезоне ЦСКА потратил €9,90 млн, что стало пятой строчкой по этому показателю среди российских клубов. На первом месте расположился петербургский «Зенит», который потратил на трансферы футболистов €77,16 млн, потом московский «Спартак» — €56,60 млн.

8 марта ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилось со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке был оформлен уже в компенсированное ко второму тайму время — на 90+3 минуте. Его автором стал Виллиан Роша, ассистентом выступил Миралем Пьянич.

ЦСКА после этой победы остался на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 35 баллов.

В следующем туре национального первенства армейский клуб сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном». Игра пройдет 16 марта. До этого поединка ЦСКА проведет еще матч в Кубке России — 12 числа против московского «Динамо».

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