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«Не пришлось усердно бороться»: россиянин Анкалаев о титуле UFC

Анкалаев: мне не пришлось усердно бороться и валить Перейру, он не шел вперед
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UFC Russia

Российский боец Магомед Анкалаев, который отобрал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) у бразильца Алекса Перейры, раскрыл, как строился их бой на UFC 313. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Вы все видели, как прошел бой. Перейра считался лучшим ударником в этом дивизионе, и вы увидели, какая у него ударка. Мне не понадобилось усердно бороться и валить его. Я хотел, чтобы он пошел вперед, выдергивал его, но он не пошел», — заявил он на пресс-конференции.

Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-47.

Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своей карьере до боя с Перейрой выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Титул в тяжелом весе Перейра завоевал в ноябре 2023 года. В поединке против Халила Раунтри, состоявшемся 5 октября 2024 года, он успешно провел защиту четвертого чемпионского пояса промоушена. После поединка с Анкалаевым на счету Перейры стало 15 боев, в 12 из которых он одержал победу.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поздравил Анкалаева с завоеванием титула UFC.

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