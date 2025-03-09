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Хабиб поздравил Анкалаева с завоеванием титула UFC

Хабиб Нурмагомедов поздравил россиянина Анкалаева с титулом UFC
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Global Look Press

Известный российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X поздравил своего соотечественника Магомеда Анкалаева с завоеванием титула промоушена в полутяжелом весе.

9 марта Анкалаев в главном бою на турнире UFC 313 одолел представителя Бразилии Алекса Перейру, владевшего поясом в полутяжелом весе, и забрал титул.

«Поздравляю, брат, ты вошел в историю. Это было потрясающее выступление против очень сильного соперника», — написал Нурмагомедов.

Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-47.

Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своей карьере до боя с Перейрой выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Ранее американец Джастин Гэтжи одержал победу на турнире UFC.

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