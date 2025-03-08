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«Барселона» отменила матч из-за смерти врача клуба

«Барселона» отменила матч чемпионата Испании из-за смерти врача клуба
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РИА Новости

Матч 27-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Осасуна» не состоится 8 марта из-за смерти члена медицинского штаба, который работал с основой каталонской команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источников, футболисты, которые оказались шокированы из-за происходящего, сами попросили о переносе игры, которая должна была начаться в 23:00 по московскому времени на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Руководство Ла Лиги приняло решение пойти навстречу каталонской команде.

При этом новая дата и время матча пока что неизвестны.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. За 26 туров команда набрала 57 очков. На один балл от каталонской команды отстает мадридский «Атлетико», идущий вторым. Другой столичный клуб — «Реал» — замыкает тройку лучших, имея в активе 54 балла. «Осасуна» держится в середине таблицы на 11-м месте. Команда набрала 33 балла.

В матче первого круга чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле переиграла «Барселону» со счетом 4:2.

Ранее РПЛ сделала заявление из-за расистского скандала на матче «Факел» — «Зенит».

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