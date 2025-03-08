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«А кто это опубликовал вообще?»: Мостовой о том, что «послал бы» Слуцкого

Экс-игрок Мостовой: на три буквы я бы Слуцкого, конечно, не послал бы
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил удивление, что в его Telegram-канале появился резонансный пост, в котором указано, что он «послал бы на три буквы» российского тренера Леонида Слуцкого при встрече. Его слова приводит «Советский спорт».

«А кто это опубликовал вообще? Мой Telegram-канал? Очень странно. Спрошу, зачем администраторы канала так написали. На три буквы я бы Слуцкого, конечно, не послал бы. Меня просто замучили в последнее время со Слуцким», — заявил он.

В марте 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию «А-УЕФА», которая дает право работать в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) в статусе помощника.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Слуцкий, во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее Мостового пригласили на работу в клуб РПЛ.

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