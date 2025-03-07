«На три буквы послал бы»: Мостовой о Слуцком

Экс-игрок Мостовой заявил, что послал бы тренера Слуцкого при встрече

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале негативно высказался о российском специалисте Леониде Слуцком, который возглавляет китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха! Он — нефутбольный человек», — написал Мостовой.

До этого экс-футболист нередко повергал тренера критике по различным поводам.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Шанхай» Слуцкого одержал победу в матче плей-офф Лиги чемпионов.