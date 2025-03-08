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«Манчестер Сити» проиграл в АПЛ, пропустив на 83-й минуте

«Манчестер Сити» проиграл «Ноттингем Форест» в АПЛ, пропустив на 83-й минуте
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Global Look Press

«Манчестер Сити» проиграл «Ноттингем Форест» в 28-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме, завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в этом поединке на 83-й минуте оформил полузащитник Каллум Хадсон-Одои, его ассистентом выступил Морган Гиббс-Уайт.

Победа позволила «лесникам» закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. «Ноттингем» в 28 поединках чемпионата Англии набрал 51 очко. «Манчестер Сити» идет на позицию ниже, набрав 47 баллов. Возглавляет АПЛ «Ливерпуль», на счету которого 67 баллов.

В феврале «Манчестер Сити» завершил выступление в Лиге чемпионов. Команда по сумме двух матчей проиграла мадридскому «Реалу».

В следующем матче «горожане» сыграют на домашнем стадионе с «Брайтоном», матч состоится 15 марта, стартовый свисток прозвучит 18:00 по московскому времени. «Ноттингем Форест» в тот же день сыграет на выезде с «Ипсвич Таун». Поединок также начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» догнал лидирующий «Краснодар» в таблице РПЛ.

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