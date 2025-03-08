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«Оренбург» установил антирекорд чемпионата России в XXI веке

«Оренбург» установил антирекорд РПЛ в XXI веке по числу поражений подряд

«Оренбург» потерпел поражение от «Ростова» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл Максим Осипенко на 22-й минуте. На 28-й минуте отличился Брайан Мансилья, окончательный результат установил Николай Комличенко на 70-й минуте.

Для оренбургской команды это поражение стало восьмым подряд в чемпионате России, что стало ее антирекордом в XXI веке. Худший показатель по числу поражений подряд в истории чемпионатов страны имеет «Тюмень», которая в 1998 году проиграла 18 встреч кряду.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Ян Бобровский.

«Ростов» вышел на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 баллов. Оренбургская команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице, набрав за 20 матчей восемь очков.

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