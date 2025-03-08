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В МОК заявили, что россияне должны иметь возможность участвовать в ОИ-2026

Глава МОК Бах заявил, что россияне должны иметь шанс поучаствовать в ОИ-2026
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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью RND заявил, что все спортсмены из России и Белоруссии, соблюдающие правила нейтрального статуса, должны иметь допуск к участию в олимпийских соревнованиях.

По его словам, на время спортивных турниров соблюдение политического нейтралитета вполне возможно.

«Наш единственный способ обеспечить соблюдение Олимпийской хартии и, с другой стороны, не наказывать спортсменов за действия их правительства — это нейтральный статус. Каждый спортсмен, который соблюдает правила, должен иметь возможность поучаствовать в Играх», — заявил Бах.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов четырех новых регионов.

До этого, в конце февраля 2022 года, МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее 49-летняя гимнастка Оксана Чусовитина одержала победу на этапе Кубка мира.

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