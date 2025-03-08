49-летняя гимнастка Чусовитина одержала победу на этапе Кубка мира

49-летняя Чусовитина выиграла золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в азербайджанском Баку.

49-летняя спортсменка получила за выполнение элемента от судей 13,516 балла. Обладательницей серебряной награды соревнований стала словенка Тея Белак с результатом 13,366 балла. Бронза досталась ее соотечественнице Тьясе Кисселеф, ее итоговая оценка составила 13,283 балла.

Чусовитина — восьмикратная участница Олимпийских игр. На Играх 1992 года в составе Объединенной команды она выиграла золотую медаль. На пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии Чусовитина выиграла серебро.

В 2022 году глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Международная федерация гимнастики в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова получила нейтральный статус.