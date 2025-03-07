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«Локомотив» потерял очки в матче с «Ахматом»

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в 20-м туре чемпионата России
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ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыли «железнодорожники» на 16-й минуте: отличился Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева. «Ахмат» ответил голом на 40-й минуте, его автором стал Максим Самородов, ассистентом выступил Дарко Тодорович.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Иван Абросимов. Всего в матче было показано три желтые карточки — две для игроков «Локомотива» Лукасу Фассону и Артему Тимофееву, одна футболисту «Ахмата» Исмаэлу.

После этого поединка «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 баллов и на шесть очков отставая от лидирующего «Краснодара». Грозненская команда идет в зоне стыковых поединков — на 14-м месте, имея в активе 17 баллов.

Следующий матч в РПЛ «Локомотив» сыграет 15 марта против московского «Динамо», а «Ахмат» в тот же день сразится с подмосковными «Химками».

Ранее были названы факторы, из-за которых «Зенит» может потерять очки.

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