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Названы факторы, из-за которых «Зенит» может потерять очки

Игрок Горшков: искусственное поле может сыграть роль в матче «Факела» и «Зенита»
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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков рассказал, за счет каких факторов воронежский «Факел» может отобрать очки в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) у петербургской команды. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я бы здесь именно в первую очередь поставил, наверное, тот факт, что «Факел» будет играть в родных стенах, со своими болельщиками, с поддержкой, с сумасшедшей мотивацией. Ну и во-вторых, искусственное поле может тоже сыграть свою роль», — отметил он.

Игра между «Факелом» и «Зенитом» пройдет 8 марта в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

«Зенит» идет на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 40 баллов. Он на три очка отстает от «Краснодара», который уже провел свой матч 20-го тура и обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0. Воронежская команда — аутсайдер РПЛ, клуб расположился на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 14 баллов.

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