Локомотив М

Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! Соперники обменялись голами: за «Локомотив» забил Батраков, а за «Ахмат» — Самородов. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!
Момент! Пиняев получил пас от Воробьева, влетел в штрафную «Ахмата» и нанес удар в створ, но Шелия в падении кончиками пальцев успел отбить мяч!
Полузащитник «Локо» Тимофеев получил желтую карточку за подножку Уткину.
ГООООЛ!!! «Ахмат» сравнял счет — 1:1!
Тодорович скинул мяч к линии штрафной «Локомотива», где его подхватил Самородов, который обыграл Ненахова и Монтеса и нанес точный удар в дальний угол!
Пиняев прорвался в штрафную «Ахмата», но не смог сохранить равновесие и потерял мяч.
Полузащитник «Ахмата» Самородов решил обыграть соперника за счет дриблинга, но не справился и подарил мяч «Локомотиву».
«Локомотив» наладил контроль над мячом.
Пиняев проник в штрафную «Ахмата» с левого фланга и нанес удар в створ, однако прямо туда, где находился вратарь.
Полузащитник «Ахмата» Талал пытался проникнуть в штрафную «Локомотива», но не смог пройти мимо защитников. Грозненцы контролировали мяч на чужой половине поля, однако к опасным моментам это не привело.
Тодорович пытался подать в штрафную «Локомотива» с левого фланга, но защитник заблокировал этот навес.
Мелкадзе пытался обыграть Ненахова и прорваться к штрафной «Локомотива», но не преуспел.
Самошников исполнил проникающую передачу в штрафную «Ахмата», но защитник Адамов перехватил мяч.
Исмаэл пошел в жесткий стык с Батраковым, так что тот не сразу смог подняться с газона. Арбитр пожалел полузащитника «Ахмата» и не стал давать ему вторую желтую карточку.
«Локомотив» контролирует мяч на чужой половине поля.
ГОООЛ!!! «Локомотив» открывает счет — 1:0!
Пиняев благодаря финтам проник в штрафную «Ахмата» и прострелил в центр на Батракова, который в касание пробил низом в дальний угол и забил мяч!
Защитник «Локо» Фассон получил желтую карточку за фол на Зорине и срыв атаки «Ахмата».
Опасно! Исмаэл подал в штрафную «Локомотива», и Самородов пробил головой в створ, но Лантратов совершил прекрасный сейв и вытащил мяч из угла ворот!
Защитник «Ахмата» Ибишев перехватил мяч после передачи Баринова и сорвал атаку «Локомотива».
Полузащитник «Ахмата» Уткин решился на дальний удар, но мяч прилетел в руки Лантратову.
Зорин забросил мяч в штрафную «Локомотива» на Мелкадзе, но тот оказался в офсайде.
Исмаэл получил желтую карточку за удар по ногам Батракова в попытке отобрать мяч.
Матч начался!
Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Зорин, Талал, Мелкадзе, Самородов.
Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Фассон, Монтес, Баринов, Тимофеев, Батраков, Воробьев, Пиняев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Локомотив» играет сегодня с «Ахматом» в 20.15 мск.