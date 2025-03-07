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Спорт

Вплотную приблизиться к лидерам: «Локомотив» сражается с «Ахматом». LIVE

Футбол. РПЛ. 20-й тур. «Локомотив» — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Григорий Соколов/РИА Новости
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» играет с грозненским «Ахматом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
2-й тайм
07 марта 20:15
Локомотив М
Москва, Россия
16' Батраков
1 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
40' Самородов
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм

13' Фассон 16' Батраков

43' Тимофеев

3' Исмаэл

40' Самородов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'46

Второй тайм начался!

'45+1

Первый тайм завершен! Соперники обменялись голами: за «Локомотив» забил Батраков, а за «Ахмат» — Самородов. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!

'44

Момент! Пиняев получил пас от Воробьева, влетел в штрафную «Ахмата» и нанес удар в створ, но Шелия в падении кончиками пальцев успел отбить мяч!

'42

Полузащитник «Локо» Тимофеев получил желтую карточку за подножку Уткину.

'40

ГООООЛ!!! «Ахмат» сравнял счет — 1:1!

Тодорович скинул мяч к линии штрафной «Локомотива», где его подхватил Самородов, который обыграл Ненахова и Монтеса и нанес точный удар в дальний угол!

'38

Пиняев прорвался в штрафную «Ахмата», но не смог сохранить равновесие и потерял мяч.

'37

Полузащитник «Ахмата» Самородов решил обыграть соперника за счет дриблинга, но не справился и подарил мяч «Локомотиву».

'35

«Локомотив» наладил контроль над мячом.

'33

Пиняев проник в штрафную «Ахмата» с левого фланга и нанес удар в створ, однако прямо туда, где находился вратарь.

'30

Полузащитник «Ахмата» Талал пытался проникнуть в штрафную «Локомотива», но не смог пройти мимо защитников. Грозненцы контролировали мяч на чужой половине поля, однако к опасным моментам это не привело.

'28

Тодорович пытался подать в штрафную «Локомотива» с левого фланга, но защитник заблокировал этот навес.

'26

Мелкадзе пытался обыграть Ненахова и прорваться к штрафной «Локомотива», но не преуспел.

'24

Самошников исполнил проникающую передачу в штрафную «Ахмата», но защитник Адамов перехватил мяч.

'22

Исмаэл пошел в жесткий стык с Батраковым, так что тот не сразу смог подняться с газона. Арбитр пожалел полузащитника «Ахмата» и не стал давать ему вторую желтую карточку.

'20

«Локомотив» контролирует мяч на чужой половине поля.

'17

ГОООЛ!!! «Локомотив» открывает счет — 1:0!

Пиняев благодаря финтам проник в штрафную «Ахмата» и прострелил в центр на Батракова, который в касание пробил низом в дальний угол и забил мяч!

'14

Защитник «Локо» Фассон получил желтую карточку за фол на Зорине и срыв атаки «Ахмата».

'12

Опасно! Исмаэл подал в штрафную «Локомотива», и Самородов пробил головой в створ, но Лантратов совершил прекрасный сейв и вытащил мяч из угла ворот!

'9

Защитник «Ахмата» Ибишев перехватил мяч после передачи Баринова и сорвал атаку «Локомотива».

'7

Полузащитник «Ахмата» Уткин решился на дальний удар, но мяч прилетел в руки Лантратову.

'5

Зорин забросил мяч в штрафную «Локомотива» на Мелкадзе, но тот оказался в офсайде.

'3

Исмаэл получил желтую карточку за удар по ногам Батракова в попытке отобрать мяч.

'1

Матч начался!

20:10

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Зорин, Талал, Мелкадзе, Самородов.

20:05

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Фассон, Монтес, Баринов, Тимофеев, Батраков, Воробьев, Пиняев.

20:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Локомотив» играет сегодня с «Ахматом» в 20.15 мск.

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