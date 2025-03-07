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«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» со счетом 3:0 переиграл «Пари НН» в 20-м туре чемпионата России
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ФК «Краснодар»

«Краснодар» с крупным счетом обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Нижний Новгород», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Александр Черников на 9-й минуте. На 36-й минуте отличился Жоау Батчи, окончательный результат установил Джон Кордоба на 75-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Владимир Москалев.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 балла. «Зенит» и «Спартак», которые имеют по 40 очков, свои матчи 20-го тура еще не сыграли. Нижегородская команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав за 20 матчей 19 очков.

Следующий матч «Краснодар» проведет против грозненского «Ахмата» в Кубке России 11 марта, а 16 числа сыграет против «Ростова» в 21-м туре чемпионата России. «Пари НН» выступление в Кубке России завершил, а в РПЛ 16 марта сыграет с казанским «Рубином».

Ранее Александра Мостового пригласили на работу в клуб РПЛ.

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