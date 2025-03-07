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РФС разрешил ЦСКА заявить новичка

РФС разрешил ЦСКА внести Вильягру в заявочный лист вне регистрационного периода
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ФК «ЦСКА»

Российский футбольный союз (РФС) разрешил московскому ЦСКА внести в заявочный лист для участия в соревнованиях полузащитника Родриго Вильягру вне регистрационного периода. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Вильягра выступал за «Ривер Плейт». Для перехода в армейский клуб он расторг контракт с командой, чтобы пополнить состав ЦСКА на правах свободного агента. Это дало московской команде право заявить футболиста вне регистрационного периода.

Южноамериканец выступал в составе «Ривер Плейта» с зимы 2024 года. Всего за это время он успел провести 36 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Футболист имеет опыт выступления за молодежные сборные Аргентины в возрасте до 20 и 23 лет. Выступать за армейский клуб Вильягра будет под пятым игровым номером.

В 20-м туре ЦСКА на домашнем поле сыграет против подмосковных «Химок». Игра пройдет 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

Ранее «Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ.

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